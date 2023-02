Journalist Hartmut Palmer liest im Willy-Brandt-Forum Unkel : „Verrat am Rhein“: Wie Willy Brandt seine Kanzlerschaft rettete

Im Unkeler Willy-Brandt-Forum stellt Journalist Hartmut Palmer seinen Debütroman „Verrat am Rhein“ vor. An der rechten Stuhllehne von Brandts im Forum ausgestellten Abgeordnetensitz ist zu sehen, wie sehr der Abgeordnete Brandt an der Lehne geknibbelt hat. Foto: Frank Homann

Unkel Das Programm des Willy-Brandt-Forums in Unkel startet in diesem Jahr mit dem früheren Bonner Spiegel-Korrespondenten Hartmut Palmer. Dieser hat mit 80 Jahren seinen Debütroman „Verrat am Rhein – Kurt Zink und das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt“ geschrieben, den er im Willy-Brandt-Forum vorstellt. In dem Roman geht es um die Abstimmung zum Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler – und nicht selten geht es literarisch auch ins Siebengebirge.