Gründerin des Lady-Di-Fanclubs Adels-Expertin plaudert im Doppeldeckerbus royale Geheimnisse aus

Die Folge von traurigen, royalen Nachrichten reißt für die Anhänger der britischen Monarchie in jüngster Zeit nicht ab: Erst der „Megxit“, der Austritt von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus der königlichen Familie Großbritanniens im Januar 2020, dann das Ableben von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 und zuletzt die beiden Krebsdiagnosen von King Charles III. und Prinzessin Kate. Eine, die selbst die knalligsten Überschriften über die Vorgänge im Buckingham-Palast und um die Mitglieder des englischen Königshauses adäquat einzuordnen weiß, ist Evelyn Marie Seidel. Die Gründerin des legendären Lady-Di-Clubs Germany ist am Samstag, 13. April, 16 Uhr, im britischsten Ort der Region zu Gast: dem „The Little Britain Inn Hotel“ der Familie von Gary Blackburn in Vettelschoß.