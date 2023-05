Gary Blackburn aus Kalenborn Warum König Charles III. in „Little Britain“ bereits gekrönt ist

Aktuellen Studien in Großbritannien zufolge hat sich die Zahl der Royalisten im Vereinigten Königreich seit dem Ableben von Queen Elizabeth II. im September vergangenen Jahres deutlich verringert. Im Siebengebirge und im angrenzenden nördlichen Kreis Neuwied nimmt die Zahl der Royalisten während des kommenden Wochenendes hingegen kontinuierlich zu: Im seit jeher mit Union Jack-Fahnen beflaggten „The Little Britain Inn Hotel“ in Vettelschoß-Kalenborn wird dem neuen König King Charles III. und seiner Krönung am Samstag per Live-Übertragung gehuldigt.