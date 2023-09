“Deutschlands dienstältester Bürgermeister“ stirbt mit 98 Jahren Viele Hundert Menschen nehmen Abschied von Josef Rüddel in Windhagen

Windhagen · Josef Rüddel, 56 Jahre Windhagens Ortsbürgermeister und viele Jahre „Deutschlands dienstältester Bürgermeister“, ist am Samstag in Windhagen beigesetzt worden. Viele Hundert Menschen wohnten am Samstag der Beisetzung des langjährigen Kommunalpolitikers, der am vergangenen Samstag im Alter von 98 Jahren gestorben war, bei.

25.09.2023, 12:09 Uhr

Etwa 300 bis 400 Menschen kamen am Samstag auf den Freidhof von Windhagen, um Josef Rüddel, 56 Jahre Ortsbürgermeister, die letzte Ehre zu erweisen. Foto: Michael Möhlenhof





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge