Vorteilcenter Asbach : Jugendliche reißen vier Smartphones ab und flüchten

Asbach Mithilfe eines weiteren Komplizen flüchteten die Täter.

Am späten Montagnachmittag haben zwei Jugendliche vier Smartphones aus dem Vodafone-Shop im Vorteilcenter Asbach gestohlen. Laut Polizei betraten die beiden Minderjährigen den Shop und entfernten gewaltsam die Diebstahlsicherung der Smartphones. Anschließend seien sie mit den Telefonen zu Fuß aus dem Laden in Richtung Drinhausen geflüchtet. Ein erwachsener Mann und offenbar Komplize der Täter habe die beiden in Nähe des Tatorts erwartet und sei mit ihnen weiter geflüchtet.