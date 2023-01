Linz und der Westerwald als Filmkulisse : Während der Dreharbeiten ticken die Uhren in der Abtei Rommersdorf anders

Dreh an der Adenauerallee : ZDF drehte für Krimiserie „Wilsberg“ in Bonn Ein neuer Fall für Privatdetektiv Wilsberg wurde auch in Bonn gedreht. Die Kölner Produktionsfirma filmte an zwei Tagen in der ehemaligen Uni-Kinderklinik an der Adenauerallee. Dramatische Szenen spielten sich dort ab.