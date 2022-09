Blumenkorso in Erpel : Wagen der Weinkönigin diesmal nicht der Abschluss des Zuges

Blumenkorso in Erpel

Erpel Etwas war anders als sonst: Den Abschluss des Erpeler Blumenkorsos am Sonntag bildete diesmal nicht der Wagen der Weinkönigin. Stattdessen gab es am Ende einen „Wink mit dem Brückenpfahl“

Den Höhepunkt am Sonntag bildete der Wein- und Blütenfestzug, der allen Wetterprognosen zum Trotz weitestgehend trocken verlief, zumindest von oben. „Wir haben in den letzten Jahren immer Glück mit dem Wetter gehabt.“, sagte Moderator Tim Kaltenborn, auch Zweiter Vorsitzender der Freunde des Erpeler Weinfestes. Das Tambour-Corps Erpel sorgte ebenso wie „Die Barhocker“ aus Unkel, das Tambour-Corps Ohlenberg und die „Null-Uhr-Kapell“ für musikalische Stimmung. Zehntausende Blüten waren verarbeitet worden und ließen nicht nur die Weinkönigin in ihrer prächtigen Blumen-Krone strahlen.