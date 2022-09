FWG-Kandidat siegt mit 52,4 Prozent der Stimmen : Frank Becker wird neuer Linzer Verbandsbürgermeister

Bürgermeisterwahl 2014

Die Bürgermeister einer Verbandsgemeinde werden stets für acht Jahre gewählt. Bei der bislang letzten Wahl in Linz im September 2014 traten zwei Kandidaten an. Neben dem Amtsinhaber Hans-Günter Fischer (CDU) hatte auch der parteilose Wolfgang Bernath, den SPD, FWG, Die Grünen, FDP und Die Linke unterstützten, seinen Hut in den Ring geworfen. Fischer siegte mit 67,5 Prozent der Stimmen sehr deutlich gegen seinen Herausforderer, der 21,5 Prozent erreichte. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,2 Prozent. Bei der Wahl acht Jahre zuvor im Jahr 2006 war der Christdemokrat Fischer ohne Gegenkandidat angetreten, um Nachfolger von Klaus Hannuschke (CDU) zu werden.