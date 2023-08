Erstmals Kunst- und Weintage Warum das Wein- und Heimatfest in Unkel diesmal richtig kunstvoll wird

Weitere Glanzlichter des dreitägigen Festes sind der Festumzug durch die historische Altstadt Unkels am Sonntag, 3. September, ab 14 Uhr. Um 14.30 Uhr wird die neue Weinkönigin Lucie mit ihren Weinprinzessinnen Muriel und Lea an der Unkeler Rheinpromenade erwartet. Dann nämlich legt das historische Weinschiff mit den drei Regentinnen und weiteren Ehrengästen an Bord in der Burgunderstadt an. Und wenn das Wein- und Heimatfest dann irgendwann am Sonntagabend oder vielleicht erst in der Nacht zu Montag endet, werden Lucie, Muriel und Lea auch noch in den kommenden Monaten eine Menge Zeit miteinander verbringen. Denn: Das Ende des Weinfestes ist kein Ende im Sinne der Endgültigkeit. Es ist vielmehr der Auftakt für ein Jahr Regentschaft, welches das Trio gemeinsam an viele Orte bringen wird.