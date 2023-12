Ende nach fast zehn Jahren Warum der Linzer Stadtbürgermeister Hans Georg Faust nicht erneut zur Wahl antreten will

Wie sich auch nach fast zehn Jahren als Linzer Stadtbürgermeister unschwer hören lässt, ist Hans Georg Faust in Hessen aufgewachsen. In Hofheim am Taunus geboren, absolvierte er nach dem Abitur ab 1966 ein Medizinstudium in Frankfurt. Der Approbation 1974 ließ er zwei Jahre später die Promotion folgen. In Limburg folgte seine Facharztausbildung als Anästhesist. Anschließend wechselte er als Leitender Arzt an das Kreiskrankenhaus im niedersächsischen Bad Harzburg, das er von 1984 bis 1998 als Ärztlicher Direktor leitete. In Niedersachsen sammelte der Hesse auch erste Erfahrungen in der Kommunalpolitik, so 13 Jahre in der CDU-Faktion des Stadtrats, bevor er 1998 über die Landesliste in den Deutschen Bundestag einzog. Letzterem gehörte er drei Legislaturperioden an, zuletzt von 2005 bis 2009 als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit. Nach seiner Zeit im Bundestag arbeitete Faust als Berater im Gesundheitswesen, von 2011 bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister im Mai 2014 als politischer Koordinator beim AOK-Bundesverband. Bei der Wahl zum Bürgermeister erhielt er 83 Prozent der Stimmen.