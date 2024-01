Künstler ziehen ins Linzer Neutor Warum die Stadt Linz einen Stadtdruckkünstler anstatt eines Stadtschreibers sucht

Dicke, sehr massive Mauern, ein Spitzbogentor und ein imposantes Fallgatter: Das Neutor zeugt eindrucksvoll von der Wehrhaftigkeit der Stadt Linz in alter Zeit und gehört zum spätmittelalterlichen Mauerring um die wegen ihrer farbenprächtigen Fachwerkhäuser ganz offiziell „Bunte Stadt“ titulierten Kommune. Das etwa 20 Meter hohe Gebäude am Ende der Neustraße ist 1391 erstmals als „Nuwer Porthe“ urkundlich erwähnt, eine Tafel am Gemäuer datiert es auf das Jahr 1329. Geschichte ist glücklicherweise, dass das Linzer Wahrzeichen wegen Baufälligkeit verschwinden soll. Jetzt kehrt neues Leben ins Neutor ein: Der Linzer Kunstverein macht dort im Wortsinne Druck – in der neu eingerichteten Lithografie-Werkstatt.