Acht Wochen Lichterglanz im Wiedtal : Warum im Weihnachtsdorf Waldbreitbach die Lichter nicht ausgehen

Das Weihnachtsdorf von Waldbreitbach im Wiedtal möchte auch in diesem Jahr in vollem Lichterglanz erscheinen. Schließlich setzen die Organisatoren auf energiesparende LED-Technik. Foto: westerwaldinfo/FC

Waldbreitbach Überall wird Beleuchtungs-Verzicht geübt, nicht in Waldbreitbach: Das Weihnachtsdorf soll auch dieses Jahr erstrahlen – mit LED-Technik.



Licht an oder aus? Zurzeit beschäftigen sich viele Kommunen mit der Frage, ob angesichts der Energiekrise Lichterfeste überhaupt stattfinden sollen und wie es mit der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung aussieht. In Waldbreitbach ist die Entscheidung bereits gefallen: Das beliebte Weihnachtsdorf wird auch in diesem Jahr in vollem Glanz erstrahlen – inklusive des mit 3500 Glühbirnen und über 30 Krippen bestückten Wanderwegs „Stern von Bethlehem“, der den Besuchern schon von weit entfernt in der abendlichen Dunkelheit entgegenleuchtet und sozusagen den Weg ins Weihnachtsdorf weist. Ebenso wenig möchten die Macher des Weihnachtsdorfes auf die Weihnachts-Illumination am 18 Meter hohen Zunftbaum, der mit fast 10 000 LEDs für ein goldenes Funkeln in der Dorfmitte sorgt, verzichten.

Auch wenn diese traditionelle Weihnachtsbeleuchtung von der Energieeinsparverordnung des Bundes ausdrücklich ausgenommen ist, „gab es im Vorfeld natürlich Diskussionen und Berechnungen“, berichtet Florian Fark, Geschäftsführer des Touristik-Verbands Wiedtal, auf Anfrage des GA. Dabei sei man aber sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, das Weihnachtsdorf wie jedes Jahr im Lichterglanz erstrahlen zu lassen, „da der Energieverbrauch so gering ist“, wie Fark betont.

Alle Attraktionen des Weihnachtsdorfes wie der 18 Meter hohe Zunftbaum in der Mitte von Waldbreitbach, an dem fast 10 000 LEDs leuchten, sind gut fußläufig zu erreichen. Foto: Tourismusverband Wiedtal

Das Weihnachtsdorf Ein Fackelzug zur Eröffnung Zur Eröffnung des Weihnachtsdorfs Waldbreitbach findet am Freitag, 25. November, um 18 Uhr ein Fackelzug durch den Ort statt, bei dem alle Attraktionen erstmals für diese Saison erleuchtet werden. Das Weihnachtsdorf ist ab dann täglich bis zum 29. Januar jeweils von 15 bis 21 Uhr erleuchtet. Am zweiten und dritten Adventwochenende (3./4. Dezember und 10./11. Dezember) findet im Weihnachtsdorf der Christkindchenmarkt statt. Ob das Krippenmuseum in Waldbreitbach nach dem Tod von Krippenbaumeister Gustel Hertling in diesem Jahr öffnen kann, steht aktuell noch nicht endgültig fest. Alle Infos zum Weihnachtsdorf auch unter www.wiedtal.de qg

Weihnachtsdorf-Beleuchtung wird um zwei Stunden verkürzt

Allerdings wird die Beleuchtung um zwei Stunden gekürzt, auf dann sechs Stunden täglich, und auf das Einschalten am Morgen wird ganz verzichtet. „Da in den letzten Jahren bereits alles auf LED umgestellt wurde, liegt der Stromverbrauch komplett bei nur 3000 Kilowattstunden für die gesamten acht Wochen“. Das sei, hat man ausgerechnet, vergleichbar mit dem was eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus im Jahr verbrauche und entspreche Stromkosten von etwa 1000 Euro. „Wir möchten den Menschen auch im Winter ein schönes Ausflugsziel bieten“, so Fark – auch oder erst recht in Krisenzeiten.

Für die kleine Gemeinde im Wiedtal ist der Weihnachtsdorf-Zauber, der am Freitag, 25. November, startet und bis Sonntag, 29. Januar, dauert, zudem ein wichtiger Touristenmagnet, auf den man nicht verzichten möchte. Die rund 30 000 Besucher, die in den acht Wochen nach Waldbreitbach kommen, spülen schließlich auch Geld in die Kassen der von der Corona-Krise ohnehin schon gebeutelten örtlichen Gastronomen und Geschäftsleute.

Weihnachtsdorf zieht in acht Wochen rund 30 000 Besucher an

Auch für die Region ist das Lichter-Spektakel eine gute Werbung: Viele Besucher, die es im Winter ins Weihnachtsdorf zieht, kommen im Sommer dann auch zum Wandern wieder, wie Fark berichtet. Weniger geworden seien seit Corona die Busse, die Waldbreitbach ansteuern, dafür würden umso mehr Familien und Einzelbesucher das Krippen-Spektakel bestaunen.

Die Besonderheit am Weihnachtsdorf ist, dass sich alle Attraktionen weitläufig im Dorf verteilt an der frischen Luft befinden – und dass in die Vorbereitung und Durchführung das gesamte Dorf involviert ist, von Privatleuten über die Gewerbetreibenden und die Kommune bis hin zum Verein der Krippenbauer und dem Tourismus-Verband. Um die zahlreichen Akteure einfacher unter einen Hut zu bringen und alle Aktivitäten zu bündeln, hat sich unlängst der Verein Weihnachtsdorf Waldbreitbach gegründet, der künftig die Federführung übernehmen soll.

Auch in diesem Jahr leuchten wieder mehr als 60 Stationen am „Krippenweg“, der gut zwei Kilometer am Wied-Ufer entlang und durch den Ort verläuft. Highlights sind die schwimmende Krippe und der schwimmende Adventskranz auf der Wied, die lebensgroßen Figuren aus dem Erzgebirge auf der Kirchtreppe, die alle einen nagelneuen Anstrich erhalten haben, die Freilandkrippe und die Schwibbogen-Krippe. Aber auch zahlreiche liebevoll gestaltete, kleine Krippen in Geschäften und Privatgärten zählen dazu.