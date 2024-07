Abschied nach zehn Jahren als Bürgermeister Warum Linz für den Mediziner Hans Georg Faust zur Gretchen-Frage wurde

Dieser Mensch ist einer für die besonderen Momente: Als leitender Arzt für Anästhesie und Intensivmedizin weiß Dr. med Hans Georg Julius Faust von Berufs wegen selbst in schwierigsten medizinischen Situationen Ruhe zu bewahren. Als Ärztlicher Direktor des Krankenhauses im niedersächsischen Bad Harzburg ist der scheidende Stadtbürgermeister von Linz dabei, wenn Leben gerettet werden kann. Diese Ruhe aus seinem Berufsleben strahlt der 76-Jährige bis heute aus. Nach zehn Jahren an der Spitze der „Bunten Stadt“ gibt er sein arbeitsreiches Ehrenamt auf. Am Freitag, 5. Juli, ist die Linzer Burg Schauplatz seiner Verabschiedung.