Einstimmung auf Weihnachten Warum sich ein Besuch im Weihnachtsdorf Waldbreitbach lohnt

Wer in der Vorweihnachtszeit Maria, Josef und dem Kind der Krippe ganz nah kommen möchte, dem sei ein Besuch in Waldbreitbach empfohlen. Seit mehr als drei Jahrzehnten verwandelt sich der kleine Ort im Wiedtal im Advent in ein festlich illuminiertes Weihnachtsdorf. Rund 100 Krippen werden zudem von Einwohnern, Gewerbetreibenden und den „Waldbreitbacher Krippenfreunden“ mit viel Liebe zum Detail aufgebaut – vor den Haustüren, in Gärten, am Straßenrand, in Schaufenstern, auf Plätzen, am Ufer der Wied und sogar in der Wied.