150 Varianten der Kultwurst Was das dreitägige Festival der Currywurst in Neuwied so einzigartig macht

„Es ist ein Versuch. Cross-Over liegt im Trend“, sagt Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig zu der Idee, beide Genusstreffen an einem Wochenende anzubieten und nicht wie bisher zu unterschiedlichen Terminen. Begleitend zum Schlemmerfestival gibt es am letzten Januar-Wochenende in Neuwied auch die Möglichkeit zum Bummel am verkaufsoffenen Sonntag, 28. Januar, von 13 bis 18 Uhr. Die Currywurst-Stände öffnen am Freitag und Samstag von 11 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.