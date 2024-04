Westerwälder Beef-Wochen Was der Norden von Rheinland-Pfalz und das schottische Hochland gemein haben

Das Format „Naturgenuss Rhein-Westerwald“ gibt es seit Ende 2019, so Landrat Achim Hallerbach. Limousin, Charolais, Black Angus, Galloway oder Schottisches Hochlandrind – wer Rindfleisch schätzt, kennt alle diese Namen. Viele der Rassen werden allerdings auch im Westerwald gehalten und das Fleisch zumeist über die Höfe direktvermarktet, so auch in Bio-Qualität.