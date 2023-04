Rückwirkend ab Januar Wasser wird für Haushalte im Kreis Neuwied 40 Cent teurer

„Die explodierten Energiekosten machen es leider unumgänglich: In der jüngsten Sitzung des Kreistages musste eine Erhöhung der Gebühren beim Kreiswasserwerk beschlossen werden“, heißt es im Anschreiben zu der Pressemitteilung des Kreises Neuwied, in der am Mittwoch darüber informiert wurde, dass der Kubikmeter Wasser für Tarifabnehmer (normale Hausanschlüsse) rückwirkend zum 1. Januar 2023 nun 2,49 Euro netto kosten wird. Zuvor waren es zuletzt 2,09 Euro. Das Versorgungsgebiet des Kreis-Wasserwerks umfasst die Verbandsgemeinden Asbach, Linz und Rengsdorf/Waldbreitbach. Sonderabnehmer mit Wasserlieferungsverträgen – das seien vor allem die Wasserwerke der Verbandsgemeinden Bad Hönningen und Dierdorf – müssen künftig 1,39 statt 1,17 Euro pro 1000 Liter zahlen.