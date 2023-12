Familienbetrieb aus Bruchhausen Ausgezeichnet: Weingut Krupp sichert sich den Ehrenpreis

In früheren Zeiten hatten sich Oliver Krupp und sein Vater Bruno Krupp nicht zu Unrecht wohl Hoflieferanten nennen können. Schließlich waren es zwei Weine aus dem Bruchhausener Familienunternehmen, die beim Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Ehefrau Silke Büdenbender sowie von Finnlands Präsident Sauli Niinistö und dessen Frau Jenni Haukio in Unkel an die beiden Präsidentenpaare als mittelrheinische Gastgeschenk überreicht wurden.