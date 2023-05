Weingut Krupp setzt auf Souvignier Gris Wie ein Riesling aus Bruchhausen einen Internet-Hype auslöste

Bruno Krupp erledigt derzeit, was viele nach den sagenumwobenen Tagen der „Eisheiligen“ vergangene Woche auch tun: Er wirft sich in seine Kluft für Draußen und bringt neue Pflanzen in die Erde. Das vollzieht der Senior im Familienweingut Krupp in Bruchhausen allerdings nicht im heimischen Garten, sondern in den Unkeler Weinhängen an der B 42, unweit des Stuxberges. Er bringt behände junge Weinreben in den vom Regen derzeit bestens gewässerten Boden. Alle 1000 Reben haben eines gemeinsam: Sie leisten einen Beitrag gegen den Klimawandel und sind auch resistenter gegen dessen Folgen.