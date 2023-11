Krönung in Erpel Weinhex‘ ist die neue Mittelrheinweinkönigin

„Wir sind schon die vierte Generation in unserem Weingut“, so Julia, „schon meine Urgroßeltern aus beiden Familien waren im Weinbau beschäftigt.“ Sie studierte Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim und arbeitet im elterlichen Betrieb. Insbesondere kümmert sie sich um Marketing und Vertrieb, ist aber überall aktiv. Gerade hat sie die letzte Ernte mit eingefahren.