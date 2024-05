Auf „Ikarus 500“ folgt Nachfolge-Mission Drei Tüftler und ein hochsensibler Wetterballon

Was die drei, in schwarze Polohemden gewandeten Herren aus Linz, Unkel und Rheinbrohl mit Toni Kroos, dem in Diensten von Real Madrid stehenden Fußballvirtuosen, gemeinsam haben, ist auf den ersten Blick nicht sofort zu erraten. Erst ein Blick in die spanische Zeitung „Marca“ verrät, was Bernd Fischer, Daniel Bockshecker und Matthias Stertz mit dem fünffachen Gewinner der Champions League (CL) verbindet. In dem Blatt war nach der CL-Partie Bayern München gegen Madrid zu lesen, dass Kroos mit seinem Zauberfuß einen „stratosphärischen Pass“ gespielt hat, der die Madrilenen in Führung und die Fachwelt in Verzückung brachte. Die Stratosphäre, die zweite Schicht der Erdatmosphäre, ist auch jenes Terrain, in dem sich die drei Hobbyastronomen aus dem Kreis Neuwied bestens auskennen – dank ihres ausgetüftelten Wetterballonprojekts „Ikarus 500“.