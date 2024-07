Wasserqualität auf dem Prüfstand Wie auch Privatleute ihr Wasser testen lassen können

Wasser aus dem Hahn ist in Deutschland überall von guter bis sehr guter Qualität und kann bedenkenlos getrunken werden, sagen Experten. Aber wie sieht es mit dem Wasser aus Brunnen oder Teichen aus? Berater des VSR-Gewässerschutz waren mit ihrem Labor-Mobil in Unkel vor Ort und boten Brunnenbesitzern gegen Gebühr die Untersuchung ihres Wassers an. Wer den Termin verpasst hat, aber sicher gehen will, wie es um das Brunnen- oder Teichwasser bestellt ist, kann Proben auch einschicken.