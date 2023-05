Lesung der früheren Ehefrau von Willy Brandt Wie Brigitte Seebacher in Unkel über den „langen Abschied“ der Sozialdemokratie spricht

Lesung, Vorlesung, Debatten-Salon, Feierabendgespräch – dieser Abend in Unkel verdient ob seiner vielen Facetten viele Überschriften. Das liegt nicht unwesentlich an der zierlichen Person mit fester Stimme, die in freier Rede Ereignisse, Daten, Personen und besondere Innenansichten beschreibt und einordnet: Brigitte Seebacher, promovierte Historikerin und von 1983 bis 1992 verheiratet mit dem Friedensnobelpreisträger und früheren Bundeskanzler Willy Brandt, kehrt mit ihrem neuesten, 720 Seiten starken Buch „Hundert Jahre Hoffnung und ein langer Abschied – Zur Geschichte der Sozialdemokratie“ zurück nach Unkel, dem Ort, in dem sie 16 Jahre an der Seite des einstigen Regierungschefs, Außenministers und SPD-Chefs lebte.