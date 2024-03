Neuer Bildungsgang Wie das Windhagener Kinder-College die Manager von morgen ausbildet

Das Kinder-College setzt sich seit fast 25 Jahren für die intellektuellen und emotionalen Bedürfnisse von hochbegabten Kindern und Jugendlichen ein. Die Fördereinrichtung ist seit ihrer Gründung im Jahr 2000 erheblich gewachsen und hat durch Projekte und Kooperationen ein internationales Renommee erlangt. Aktuell betreut das Kinder-College pro Semester an die 1000 begabte junge Menschen im Alter von vier bis 16 Jahren aus drei Bundesländern, die in etwa 100 Kursen unterschiedlichster Fachrichtungen – von Sprachen über Kunst, Theater und Tanz bis hin zum eigentlichen Schwerpunkt, dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich – in kleinen Gruppen von Dozenten unterrichtet werden. Der in Windhagen gegründete, in Koblenz beheimatete Verein kooperiert dazu mit Universitäten und Hochschulen.