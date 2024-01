Kommunalfinanzen Wie der Kreis Neuwied gerade noch eine schwarze Null schafft

Hallerbach kritisiert: Was die Unterfinanzierung der Kommunen angeht, könne es so nicht weitergehen. Einen Ausgleich zu erreichen, werde immer schwieriger. Eine „Absenkung vergleichsweise hoher Standards scheint kein Tabu mehr sein zu dürfen“. Hallerbach nennt als größtes Problem die Kitas: Das „Gute Kita-Gesetz des Landes ist das Schlechteste, das es je gegeben hat“, ärgert er sich. Das Land brüste sich mit immer neuen Betreuungsansprüchen, wälze die Kosten dafür aber auf die Kommunen ab. Was das bedeute: Fast 59 Millionen Euro in 2024 stünden nur rund 31,2 Millionen als Erstattung gegenüber, so auch Kämmerer Florian Hoffstadt zum Etat, der bei zwei Gegenstimmen der Fraktion „Die Linke“ den Kreistag passiert hat.