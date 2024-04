Auszeichnung im Roentgen-Museum Wie drei starke Frauen in die Fußstapfen von Johanna Loewenherz treten

„Georginah Nussbaumer personifiziert das Prinzip von fördern und fordern, sie unterstützt, möchte aber gleichzeitig eine Gegenleistung in Form von Respekt für unsere gesellschaftliche Ordnung“, sagt Hallerbach. Anerkennung, die umso mehr gilt, als dass es Nussbaumer nicht dabei belässt, sich allein im Kreis Neuwied für die Integration und die Stärkung der Frauen in der Gesellschaft einzusetzen. Außerdem engagiert sie sich darüber hinaus als Vorsitzende der rheinland-pfälzischen The African Network of Germany (Tang) und Gründerin von Inwomo (International Women’s Movement.