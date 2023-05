Vertrag liegt bei Telekom in Bonn Wie geht es weiter mit dem Mobilfunkmast in Rheinbreitbach?

Es war so etwas wie eine Art Weihnachtsgeschenk und gleichzeitig das versöhnliche Ende eines eineinhalb Jahrzehnte währenden Tauziehens: Zehn Tage vor dem Fest hatte der Rheinbreitbacher Gemeinderat beschlossen, der Deutschen Telekom als Betreiberin eines Mobilfunkmastes ein Grundstück in der Straße Am Kupferberg zur Verfügung zu stellen, respektive es an den Bonner Telekommunikationsriesen zu verpachten, der als einziger Anbieter der Gemeinde angeboten hatte, solch einen Mast bauen zu wollen. Fünf Monate sind seitdem ins Land gezogen.