15 Stelen in Unkel Wie sich die Kulturstadt Unkel Gästen und Besuchern auf neuen Informationstafeln präsentiert

Unkel mache sich als Kulturstadt immer wieder einen Namen, lobte Landrat Hallerbach die gelungene Kooperation der Akteure. Er nannte Unkel einen „außerschulischen Lernort“, der dem bildungspolitischen Auftrag immer wieder gerecht würde. „Unkel ist auf dem richtigen Weg“, so der Landrat. Stadtbürgermeister Hausen fügte hinzu: „ Wenn ein Rädchen in das andere greift und an Ort und Stelle funktioniert, entsteht ein blühendes großes Ganzes, das ausstrahlt, anzieht und Wirkung entfaltet“, so Hausen. Nicht nur für Wanderer böte sich eine lehrreiche Ergänzung, auch Schulen könnten aus dem kleinen Informations-Kosmos reichen pädagogischen Nutzen ziehen.