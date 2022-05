Neuer Leiter für Museum der Zeitgeschichte : Was Scott Krause für das Willy-Brandt-Forum in Unkel plant

Auge in Auge mit dem Friedensnobelpreisträger: Scott Krause ist neuer Leiter des Willy-Brandt-Forums in Unkel. Foto: Frank Homann

Unkel „Ich komme nicht mit einem festen Programm, sondern mit Neugierde.“ Scott Krause, promovierter Historiker mit amerikanischen und deutschen Wurzeln, ist neuer Leiter des Unkeler Willy-Brandt-Forums. Das Museum für Zeitgeschichte möchte der 38-Jährige in der Region noch stärker vernetzen.

Mit dem Zug erreicht Scott Krause Unkel, den Ort seiner neuen Arbeitsstätte. Der promovierte Historiker mit amerikanischen und deutschen Wurzeln, der zuletzt als Privatdozent für Geschichte an der amerikanischen University of North Carolina in Chapel Hill tätig war, ist neuer Leiter des Unkeler Willy-Brandt-Forums (WBF).

So bescheiden wie sich der Bahnhof der Burgunderstadt im Konzert der internationalen Bahnhaltepunkte ausnimmt, so bescheiden und reflektiert zugleich tritt der 38 Jahre alte Brandt-Fachmann und vielseitige Kurator, der bereits in verschiedenen Geschichtsmuseen Ausstellungen entwickelt hat, an seinem ersten Arbeitstag in Unkel, dem letzten Wohnort des Friedensnobelpreisträgers und ehemaligen Bundeskanzlers, auf. „Ich komme nicht mit einem festen Programm, sondern mit Neugier und offenen Ohren. Ich möchte zuhören und mit Ihnen bestehendes fortführen und weiterentwickeln“, sagt Krause bei einem Willkommens-Empfang.

Dem wohnen vor allem die ehrenamtlichen Frauen und Männer bei, die stets kenntnis- wie anekdotenreich die Besucher durchs Forum am Willy-Brandt-Platz leiten. Aber auch Klaus-Henning Rosen, letzter Büroleiter Willy Brandts und sein langjähriger Weggefährte. Nur zu gerne nehmen die Ehrenamtler die Worte Krauses auf, die klar signalisieren, dass dort jemand die Geschicke des vor elf Jahren eröffneten Museums für Zeitgeschichte übernimmt, der nicht augenblicklich alles auf links drehen will.

Scott Krause bringt „klare Prioritäten als Leitbild“ mit

Nach Unkel bringt Krause jedoch „klare Prioritäten als Leitbild“, wie er sagt. „Für mich ist der einfache Zugang zum Museum entscheidend. Es gilt, die Kluft zwischen wissenschaftlicher Expertise, gesellschaftlicher Debatte und persönlicher Neugier zu verringern“, findet er. Die zentrale Figur des Forums – Willy Brandt – biete dafür beste Voraussetzungen. Er ist „das international erkennbare Gesicht der Demokratie in Deutschland: Repräsentant des anderen Deutschlands, das sich dem Nationalsozialismus widersetzte, transformativer Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger“, so Krause. Ferner möchte er die Ehrenamtler mit ins Boot holen, „um neue Vermittlungsprogramme zu entwickeln und das Forum in der Region noch stärker zu vernetzen“.

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, die am 20. September vergangenen Jahres die Trägerschaft über das WBF übernommen hat, und er selbst betrieben jedoch „keine reine Heiligenverehrung“, sondern nähmen „Brandts Biografie in der musealen Praxis als Einstieg, um größere gesellschaftspolitische Fragen anzusprechen“. Sein Leben bleibe von höchster Relevanz, solange eine Leitfrage seiner Arbeit offenbleibt: Wie kann man ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit mit größtmöglicher Freiheit ermöglichen?

Am 7. Oktober kommt Ministerpräsidentin Malu Dreyer

In der praktischen Zielsetzung in Unkel bedeute dies, dass die Ausstellung für noch mehr Besuchergruppen attraktiv werden solle. „Mit dem freien Eintritt ist bereits ein großer erster Schritt getan. Ich möchte dem bereits durch die Bürgerstiftung angefangenen zweiten Projekt der Audioguides neuen Impetus geben“, kündigte Krause an. Internationales Publikum müsse künftig rasch mit einer englischen Beschilderung angesprochen werden.

Noch für dieses und fürs kommende Jahr möchte der neue WBF-Chef zusammen mit der „Bürgerstiftung Unkel Willy-Brandt-Forum“ ein umfangreiches wie vielfältiges Programm auf die Beine stellen. Ein Glanzlicht steht bereits fest: Am Freitag, 7. Oktober, wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum 30. Todestag von Willy Brandt nach Unkel kommen und einen Festvortrag halten. „Dies wird sicher eine besondere Veranstaltung für die Stadt Unkel, unsere Stiftungen und natürlich auch für mich persönlich“, sagte Krause.

Den Schlüssel zum Museum überreichte Hanns Bölefahr, neuer Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, der Krause die volle Unterstützung der Stiftung zusicherte: „Bitte hüten Sie das Willy-Brandt-Forum wie Ihren Augapfel. Machen Sie was draus, die Unterstützung der Ehrenamtlichen und des Vorstandes ist Ihnen sicher“, erklärte Bölefahr. „Die Kommunikationswege sind kurz und ständig offen. So lässt sich das Zusammenwachsen im beiderseitigen Vertrauen gut gestalten.“

Gerhard Hausen, Stadtbürgermeister von Unkel und Chef des Kuratoriums der Bürgerstiftung, verglich das neue Kapitel in der Geschichte des WBF mit der aktuellen Jahreszeit: „Der Frühling führt zu neuer Blüte. Er bildet den passenden Rahmen für die Aufbruchsstimmung, die in Unkel herrscht und die an diesem Ort durch Sie verkörpert wird“, erklärte Hausen. Der neue Museumschef werde „heute offiziell zum Fackelträger der schützenswerten Ideale, für die unser Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger zeitlebens Feuer und Flamme gewesen ist. Damit verbunden ist zugleich die zuversichtliche Hoffnung, dass Sie dieses Feuer flächendeckend weit über Unkel hinaus leuchten lassen“, sagte Hausen.

Erster Arbeitstag endet mit Eröffnung einer Brandt-Sonderschau

Sichtlich berührt dankte Krause den vielen Gästen: „Es heißt, dass nirgendwo in Deutschland die Menschen so offen und tolerant sind wie im Rheinland. Das kann ich nach meinem herzlichen Empfang heute nur bestätigen.“ Den ersten Tag am neuen Arbeitsplatz in Unkel beschloss Scott Krause dann am Abend mit der Vernissage der Sonderausstellung „Willy Brandt auf Münzen und Medaillen“, die er gemeinsam mit Hanns Bölefahr eröffnete. Es ist die wohl umfangreichste Sammlung von Willy-Brandt-Medaillen und -Münzen und wurde von dem renommierten Numismatiker Ferdinand Dahl zusammengetragen. Die Sonderausstellung ist eine Kooperationsveranstaltung der „Bürgerstiftung Unkel Willy-Brandt-Forum“ und der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und ist bis Montag, 6. Juni, im Forum zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos.