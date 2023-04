Kein Umzug von Exponaten aus Unkeler Museum für Zeitgeschichte Willy-Brandt-Forum: Stiftung investiert in „die Zukunft des Hauses“

Mit 53 Kilogramm Sprengstoff ging das Konrad-Adenauer-Haus in Staub auf: Am 14. Dezember 2003 war das Gebäude an der „Bonner Diplomatenrennbahn“, in dem jahrzehntelang die Bundesgeschäftsstelle der Bundes-CDU untergebracht war, Geschichte. Um Verwechslungen auszuschließen heißt das einstige Wohnhaus des ersten Regierungschefs der jungen Bundesrepublik Deutschland in Bad Honnef-Rhöndorf Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Namensgleichheiten wie diese haben jetzt beim Unkeler Willy-Brandt-Forum (WBF) für ein gerüttelt Maß an Verwirrung gesorgt.