Unfall auf der L272 : Autofahrer stirbt nach Überholmanöver bei Windhagen

Windhagen Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer auf der Landstraße L272 bei Windhagen tödlich verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache kam er bei einem Überholmanöver von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume.

Gegen 22 Uhr am Donnerstagabend kam es am zu einem Unfall auf der Landstraße L272 bei Windeck. Wie die Polizei mitteilte, ist der Fahrer eines Seat Alhambra auf seiner Fahrt von Bad Honnef in Richtung Windhagen bei einem Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen.