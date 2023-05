Wildwechsel auf Höhe des Wiedtals ICE kollidiert mit Reh und stoppt auf der Strecke

Kurz nach 18 Uhr am Donnerstagabend hat ein ICE 210 auf Höhe des Tunnels bei Windhagen in Rheinland-Pfalz ein Reh angefahren und daraufhin seine Weiterfahrt unterbrochen. Das Tier hatte sich auf die Gleise der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main verlaufen.