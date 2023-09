Im Alter von 98 Jahren Der ewige Bürgermeister Josef Rüddel aus Windhagen ist tot

56 Jahre war der gelernte Landwirt und Rinderzüchter als Ortsbürgermeister der kleinen Westerwaldgemeinde mit den vielen, vielen Gewerbegebieten, die alle während seiner Amtszeit entstanden sind, tätig – 14-mal wurde er wiedergewählt. Josef Rüddel wurde am 20. Januar 1925 in Hallerbach als Sohn eines Stellmachers geboren. Während des Zweiten Weltkrieges von der Wehrmacht eingezogen, wurde er 1944 beim Rückzug aus Polen verwundet und in Gefangenschaft genommen. 1955 rückte der damals 30-jährige Landwirt in den Gemeinderat von Windhagen nach. Als im April 1963 Bürgermeister Josef Heuser starb, wurde Rüddel am 10. Mai 1963 als dessen Nachfolger gewählt.