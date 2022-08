Kriminalpolizei ermittelt nach Leichenfund : Toter auf dem Golfplatz in Windhagen gefunden

Die Polizei ermittelt nach einem Leichenfund auf dem Golfplatz in Windhagen. (Symbolfoto) Foto: picture-alliance/ dpa/Arno Burgi

Windhagen Schrecklicher Fund am Sonntag auf dem Golfplatz in Windhagen: Golfer haben dort am Sonntag die Leiche eines jungen Mannes gefunden.



Einen schrecklichen Fund haben Golfer am Sonntag auf dem Golfplatz in Windhagen-Rederscheid gemacht: Wie der General-Anzeiger von Zeugen erfuhr, haben Sportler auf dem ausgedehnten Areal die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich dabei wohl um einen Suizid. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Golf Course Siebengebirge zieht Freunde des Sports aus der gesamten Region an. Auch am Sonntag fanden sich viele Sportler auf der 18-Loch-Anlage ein. Nach Angaben von Zeugen stießen sie dabei auf die Leiche eines jungen Mannes auf dem sehr ausgedehnten und von außen nicht überall einsehbaren Gelände, das sich zwischen den Ortschaften Köhlerhohn im Norden und Vettelschoss im Süden erstreckt. Wann der Mann zu Tode gekommen ist, ist noch offen. Wie es in solchen Fällen Standard sei, sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei.