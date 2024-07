Besondere Tischtennisgruppe in Windhagen Wie der Sport mit Ball und Kelle Parkinson in Schach hält

Klok, klok, klok-klok-klok: An acht Tischtennisplatten fliegen und hüpfen in der Dreifeldhalle in Windhagen Bälle hin und her. „Das könnte ja einfach eine Senioren-Tischtennisgruppe sein. Menschen, die miteinander Sport machen“, sagt einer der Spieler, den mit den Spielenden neben einem ähnlichen Alter vor allem eines verbindet: Morbus Parkinson. Das ist auch der Grund, warum der 67-Jährige aus Unkel seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Grundsätzlich mache er kein Geheimnis aus seiner Erkrankung, wolle aber entscheiden, mit wem er das teilt, sagt Theo (Name v.d. Red. geändert). Einmal die Woche kommt der Ruheständler nach Windhagen, um dort zur Tischtenniskelle zu greifen. Rund ein Dutzend weitere Männer und Frauen tun es ihm gleich. Seit Mitte Januar besteht die PingPongParkinson-Gruppe beim SV Windhagen.