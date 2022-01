Schulstart in Rheinland-Pfalz : „Wir hängen in der Schwebe“

Ferienende in NRW

Für die 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen soll die Schule am Montag mit Präsenzunterricht nach den Ferien weitergehen. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer setzt angesichts der wieder steigenden Corona-Infektionen auf umfangreiche Tests und Maskenpflicht. Die Maskenpflicht bleibe weiterhin für alle Beteiligten in den Schulen bestehen und es bleibe auch bei der bisherigen Quarantäneregelung, „dass in der Regel tatsächlich nur das infizierte Kind auch in Quarantäne muss“.

Nach dem Ende der NRW-Weihnachtsferien sollen auch die bereits gegen Corona Geimpften getestet werden. „Die Schulen haben ausreichend Tests vorrätig, so dass wir jetzt auch eben entsprechend sagen: Alle am Schulleben Beteiligten - also Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal - müssen sich dann auch entsprechend ab nächster Woche testen lassen“, so Gebauer. dpa