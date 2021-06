Unkeler Künstlerin : Wucht der Pandemie in drei Akten

Unkel Die Bildhauerin Helga Kaes zeigt ihre Arbeiten mit Ecken und Kanten in der Kulturwerkstatt in Unkel. Inspiration war die Pandemie.

Die drei Objekte erzählen – jedes für sich genommen – drei ganz unterschiedliche Geschichten: In einer Reihe aufgestellt, öffnen sie sich als eine Art Tagebuch, das eine Szene beschreibt, die sich jetzt bereits über eineinhalb Jahre hinzieht und die Wellen der Corona-Pandemie auf beeindruckende Weise symbolisiert. „Umbruch“ nennt die in Remagen lebende Bildhauerin Helga Kaes ihre wuchtige Trilogie aus Stahl, Draht und anderen Materialien, die jetzt zusammen mit weiteren aktuellen Arbeiten in der Unkeler Kulturwerkstatt Koslar/Seidel zu bewundern ist.

Weitere Objekte Kaes’, die in der Kulturwerkstatt an der Pützgasse zu sehen sind, zeugen von der Sinnlichkeit des weiblichen Körpers. Die konvexen und konkaven Formen, die Kaes in einem aufwändigen Verfahren in Bronze gegossen hat, strahlen Kraft aus. „Es geht mir bei meinen Frauen nicht um Schönheitsideale, sondern um den Ausdruck“, sagt sie. „Ich liebe Brüche, Ecken und Kanten.“ Zu erkennen ist dieser Ansatz sehr eindeutig bei den beiden Skulpturen „Befreiung 2“ und „Befreiung 4“, die einmal in Bronze mit sichtbarer Kupferpatina und einmal vernickelt nebeneinander stehen. Fingerspitzengefühl ist zweifellos vonnöten, um diese Frauenkörper entstehen zu lassen. Aus Wachs und Ton entstehen die Strukturen, die einen Rumpf, Beine oder Arme ergeben und anschließend in Bronze gegossen werden. Wichtig in Pandemiezeiten: Der Kunstgenuss lässt sich dank der Lage des Ateliers auch ganz ohne Berührungsängste durch das Schaufenster genießen. Und: Ein Hingucker ist die Lichtinstallation, die Kaes erstmals für eine Ausstellung zum Einsatz bringt. Wenn des Abends mal grünes, mal blaues Licht auf die Pützgasse im Unkeler Zentrum fällt, entsteht ein mystischer Eindruck durch die langen Schatten, die die Objekte und Skulpturen an den Wänden werfen.