CDU Unkel vergibt Ehrenamtspreise : Würdigung für Edgar Neustein und den Verein Gemeinsam für Vielfalt

Erpel Die Pandemie und damit bedingte Absagen von Veranstaltungen machen es möglich: Der CDU-Gemeindeverband vergibt in diesem Jahr gleich zwei Ehrenamtspreise, für die Jahre 2019 und 2020. Preisträger sind der „Vater“ des Kulturvereins „ad Erpelle“ Edgar Neustein sowie der Verein Gemeinsam für Vielfalt, der sich um den Bürgerpark verdient macht.

Gleichsam in doppelter Ausführung hat der CDU-Gemeindeverband in einer Festveranstaltung im Bürgerhaus Erpel den „Ehrenamtspreis zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Verbandsgemeinde Unkel“ verliehen. Für das Jahr 2019 ging die Auszeichnung an den Kommunalpolitiker Edgar Neustein. Den Preis für das Jahr 2020 nahm der Verein Gemeinsam für Vielfalt entgegen.