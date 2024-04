Stars im Exotarium Warum die extrem bedrohten Bali-Stare im Zoo Neuwied so viel Nachwuchs bekommen

Folglich ist Birkendorf zufrieden mit dem, was er sieht – und das ist auch gut so: „Der Bali-Star ist einer der am stärksten bedrohten Vögel der Welt. Dieser Singvogel kommt in der Natur nur auf der Insel Bali vor, und ist durch dieses sehr kleine Verbreitungsgebiet extrem anfällig für Lebensraumzerstörung.“ Außerdem werden, wie der Kurator berichtet, in Indonesien nicht nur mit enormer Geschwindigkeit die Trockenwälder abgeholzt, die sein natürlicher Lebensraum sind, sondern auch viele Vögel illegal für den Heimtiermarkt gefangen, da der Besitz von Singvögeln dort eine Art Statussymbol darstellt. Bereits in den 80er Jahren sind aber Artenschutzprojekte ins Leben gerufen worden, um den Bali-Star durch gezielte Zucht und Auswilderung zu retten, was jedoch zunächst misslang. Die Folge: Bei Zählungen im Jahr 2006 konnte kein einziger Vogel mehr auf Bali gefunden werden.