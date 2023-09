Seltener Zuchterfolg Drei Guatemala-Schwarzleguane schlüpfen im Zoo Neuwied

Regungslos sitzt die winzige, grün-braune Echse zwischen Ästen in ihrem Terrarium und blickt starr geradeaus. „Jetzt nur keine plötzlichen Bewegungen, sonst ist sie weg“, sagt David Otte im fast flüsternden Tonfall. „Je kleiner die sind, desto hektischer sind sie auch.“ Als Obertierpfleger im Zoo Neuwied kennt er sich aus: Die Ctenosaura palearis, die Guatemala-Schwarzleguane, betreut er schon seit Haltungsbeginn in Neuwied 2018. „Wir haben damals vier kleine Jungtiere aus einem Schweizer Zoo bekommen, meines Wissens nach damals die einzige europäische zoologische Einrichtung, die Zuchterfolge vorzuweisen hatte“, so Otte. Mit einem besonderen Zuchterfolg kann jetzt auch der Tierpark im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis aufwarten: In den vergangenen Tagen sind drei Jungtiere der seltenen Leguanart aus ihren Eiern geschlüpft.