Würfelnatter in spezieller Anlage Zoo Neuwied bietet Exil für eine der seltensten Schlangen Deutschlands

Schlangen gehören zu den Meistern im Tierreich, wenn es darum geht, sich zu verstecken oder so zu tarnen, dass sie von niemandem entdeckt werden. Kein Wunder also, dass im Zoo Neuwied jetzt – von den Besucherinnen und Besuchern gänzlich unbemerkt – eine neue Schlangenart eingezogen ist. In einer Reihe von Freiland-Paludarien hinter dem sogenannten Avimundo, der Vogelstation des Zoos, sind zwölf einheimische Würfelnattern eingezogen. Das Besondere an ihnen ist: Sie zählen zu den seltensten einheimischen Wirbeltieren überhaupt.