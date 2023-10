Nach dem Tod seiner Partnerin Nachtaffe Cedric soll im Zoo Neuwied seine neue Liebe finden

Es ist bereits 21 Uhr abends, als der Tiertransport aus der Schweiz an einem Abend Ende September im Zoo Neuwied ankommt. Im Gehege der Nachtaffen wird es um diese Uhrzeit gerade Tag. Leise surrend senden die Lampen die ersten Strahlen des künstlichen Morgenlichts in das Gehege. Damit die nachtaktiven Tiere für die Besucher am Tag zu sehen sind, ist ihr natürlicher Biorhythmus auf den Kopf gestellt. Während sie sich nachts im Lampenschein ausruhen, werden sie in der Kunstnacht aktiv und tollen herum. Für Nachtaffen-Neuzugang Cedric ist das zum Glück nichts Ungewohntes.