Jungtier hat noch keinen Namen : Ameisenbär-Nachwuchs streckt im Zoo Neuwied seine Zunge aus

Da ist es: Das noch namenlose Tamandua-Jungtier mit der langen Ameisenbärzunge und Mutter Esmiralda in ihrem Revier im Zoo Neuwied. Foto: Zoo Neuwied

Neuwied Einen besonderen Erfolg kann der Zoo Neuwied vermelden: Erstmals gibt es Nachwuchs bei den Tamandua-Ameisenbären. Es ist die Erstzucht dieser Art für den Zoo. Das kleine Weibchen mit der langen Zunge hat zwar noch keinen Namen, ist aber schon jetzt der neue Besuchermagnet.

So ein frecher Fratz: Zur erkennbaren Freude der Besucher im Zoo Neuwied steckt das Ameisenbär-Jungtier tatsächlich jedem seine lange, dünne, rosige Zunge heraus. Gerade mal zwei Monate alt ist das Tamandua-Weibchen, dass noch gar keinen Namen hat, wie Revierleiterin Lena Romeike berichtet, aber schon ein Star im Tierpark ist.

Mehrere Wochen lang schien das nach oben offene Gehege der Ameisenbären mit dem großen Klettergerüst in der Südamerika-Halle des Zoos beinahe leer zu sein. Nur eine Beule in einem hängenden Jutesack verriet, dass doch noch ein Kleiner Ameisenbär die Anlage bewohnte. „Unser Tamandua-Männchen Lino war seit Ende August allein in der Anlage, und das hat ihm gar nicht gefallen“, berichtet Romeike. „Auch wenn Tamanduas eigentlich eher als Einzelgänger gelten, wir hatten eindeutig das Gefühl, dass er seine Partnerin Esmiralda vermisst hat. Solange die beiden zusammen waren, war er deutlich aktiver.“