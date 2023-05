Arbeiten ab 2024 Der Zoo Neuwied bekommt eine neue Seehundanlage

„Das wird die größte Investition in unseren Zoo, die es jemals gab“, schildert Jan Einig, Oberbürgermeister der Stadt Neuwied und Vorsitzender des Fördervereins Zoo Neuwied. „Und dabei ist in den letzten Jahren ja mit dem Bau der Südamerikahalle und dem Gebäude, in dem wir gerade stehen, auch nicht wenig passiert“, sagt er in der 2021 eröffneten Else Schütz Zooschule. Jetzt bekommt der größte Tierpark in Rheinland-Pfalz eine neue Seehundanlage.