Malik, Thabo und Alore : So ergeht es dem Löwen-Nachwuchs im Zoo Neuwied

Neuwied Seit Herbst sind die neugeborenen Löwen-Drillinge Malik, Thabo und Alore die neue Sensation im Zoo Neuwied. Mittlerweile erkunden sie schon selbstständig ihr Gehege. Bald allerdings müssen sie von ihrem Geburtsort Abschied nehmen.

„Anfangs waren die Drei auch wirklich zum Knuddeln. Tapsig, flauschig und verspielt, einfach niedlich“, erzählt Petra Becker, die Revierleiterin des Katzenreviers. Junge Löwen sind in den ersten Wochen völlig auf ihre Eltern angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos. „Dass die Welpen anfangs so wehrlos sind, kommt uns hier im Zoo bei unserer Arbeit sehr zugute“, erklärt die Obertierpflegerin, „denn in den ersten Wochen führen wir regelmäßige tierärztliche Kontrollen durch, verabreichen Impfungen und wiegen die Jungtiere. Das ist bei Löwen, die ihre Krallen und Zähne noch nicht einzusetzen wissen, deutlich angenehmer. Wenn man sie im Nacken packt, wie es auch ihre Mutter mit dem Maul tut um die Welpen zu tragen, lassen die sich einfach hängen. Daher kann man mit ganz jungen Löwen noch gut arbeiten, ohne Gefahrenzulage zu verlangen“, lacht Becker.