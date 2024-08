Auch Kopfattrappe war im Einsatz Saruskraniche im Zoo Neuwied erstmals erfolgreich nachgezogen

Dass es mit der Zucht geklappt hat, begründet der Zoo zum einen mit der intensiven Vorbereitung des Vogelteams. Diese hat sich laut Kurator Maximilian Birkendorf in den vergangenen Jahren in die speziellen Bedürfnisse der Art eingearbeitet. Hilfreich sei auch die im Frühjahr 2023 extra für die Kraniche geschaffene Anlage. Diese bietet den Vögeln deutlich mehr Raum, um ihr natürliches Balz- und Brutverhalten auszuleben. Während der Brutzeit habe man die Anlage bis auf eine kleine Einblickmöglichkeit durch die Scheibe komplett abschirmen müssen, da der Hahn das Gelege vehement verteidigt habe, so Birkendorf.