Zoo Neuwied Kurioser Grund für ausbleibenden Geparden-Nachwuchs

Denn was in der Vergangenheit wunderbar funktioniert hat, machen Chomo und Sikio jetzt zunichte. „Die Brüder sind Wurfgeschwister und haben eine besonders enge Bindung“, erklärt Petra Becker. „Beide haben wir bereits mehrere Male zu Katze Lianne gebracht, die auch genau weiß, was sie zu tun hat: Sie schnurrt, sie läuft, sie lässt sich fangen“, schildert die Revierleiterin. Aber: Beide Kater, obwohl sichtlich an Lianne interessiert, sind so verunsichert ohne ihren Bruder, dass sie die ganze Zeit quer durch den Zoo nach ihm rufen, statt ihre Energie auf die Gepardin zu konzentrieren. „Darum ist es noch nie zu einer erfolgreichen Paarung gekommen“, bedauert die Tierpflegerin. „Das ist nicht nur für uns enttäuschend, ich habe auch den Eindruck, dass die neun Jahre alte Lianne mit jedem fehlgeschlagenen Versuch frustrierter wird.“