Corona-Maßnahmen gelockert : Zoo Neuwied eröffnet am Donnerstag wieder

Zoo Neuwied eröffnet am Donnerstag wieder

Neuwied In Rheinland-Pfalz dürfen Tierparks seit Wochenbeginn wieder öffnen. Nun ist es auch im Zoo Neuwied so weit. Besucher müssen jedoch einige Regeln beachten.

Der Zoo Neuwied wird nach der coronabedingten Schließung am Donnerstag, 4. März, wieder eröffnen. Während Tierparks in Nordrhein-Westfalen weiterhin geschlossen bleiben müssen, hatte der rheinland-pfälzische Ministerrat in der vergangenen Woche beschlossen, dass botanische Gärten, Zoos und Wildparks ab 1. März wieder Besucher empfangen dürfen.