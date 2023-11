Hängematten, Röhrenschaukeln, Schlafhöhlen Im Zoo Neuwied gibt es jetzt eine Wunschliste für die Tiere

Wunschbäume gibt es während der Weihnachtszeit an vielen Stellen im Siebengebirge. An diesen bunt geschmückten Tannenbäumen hängen stets Wünsche von Kindern oder von älteren Menschen, die in finanziell nicht ganz so rosig ausgestatteten Haushalten leben. Auch im Zoo Neuwied gibt es einen Weihnachtswunschbaum – allerdings virtuell.