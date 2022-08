In der Nacht zu Freitag : Zwölf Autospiegel in Neuwied abgetreten

Zwölf Autospiegel in Neuwied abgetreten

In der Nacht zu Freitag

Ein 21-Jähriger hat in Neuwied zwölf Autospiegel abgetreten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuwied In der Nacht zu Freitag beobachtete ein Anwohner, wie ein Mann in der Langendorfer Straße Autospiegel abtrat. Die gerufene Polizei konnte den Verdächtigen schnappen.

In der Nacht zum Freitag zwischen zwei und drei Uhr hat ein Anwohner beobachtet, wie ein Mann in der Langendorfer Straße in Neuwied die Spiegel von Autos abgetreten hat und die Polizei gerufen. Wie die Polizei weiter informiert, seien insgesamt zwölf Autospiegel abgetreten worden. Da der Zeuge den Tatverdächtigen gut beschreiben konnte, sei es der Polizei zudem gelungen, den Beschuldigten zu ermitteln.